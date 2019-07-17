Под Калининградом завершилась реконструкция казарм и здания штаба
Ход военного строительства проинспектировал замминистра обороны РФ Тимур Иванов.
© Видео: ТРК "Звезда"
В городе Гусеве Калининградской области завершилась реконструкция казармы на 350 человек и здания штаба.
Эти здания являются частью исторического наследия Калининградской области: они возведены в конце XIX века в тогда еще Восточной Пруссии, и в годы Первой мировой войны здесь располагались немецкие кавалерийские полки.
Сейчас в них расквартирован танковый полк 11-го армейского корпуса. Идет обустройство военного городка. Своей очереди на реконструкцию ждут еще несколько казарм.