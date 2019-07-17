«Сами разбирайтесь»: Зеленский устроил перепалку в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве Федором Барной. При этом перепалка произошла на глазах у многочисленной толпы.

Скандал произошел после того, как зашла речь о достройке терминала николаевского аэровокзала, а также о количестве необходимых на это средств и времени.

«Вы хотите нам помочь или нас построить тут всех?» - спросил Барна у президента Украины.

На это Зеленский возмущенно ответил: «Кого всех? Дальше сами разбирайтесь, поехали». Барна же хотел исправить ситуацию: он извинился и попытался остановить украинского лидера.

«Я прошу Вашей помощи, Вы же приехали! Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?» - спросил он.

Однако после этого разговор уже продолжался на повышенных тонах. Кадры были опубликованы на YouTube.