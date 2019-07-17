Климкин предложил сделать украинский язык официальным в ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинский язык, в отличие от русского, имеет право стать официальным в ООН.

Дипломат напомнил, что СССР являлся одним из основателей Организации Объединенных Наций. И в 1945 году устав организации был издан в том числе и на русском языке, который в 1946 был признан одним из официальных.

Климкин заявил, что времена меняются, и русский язык якобы не является основным в международных отношениях. К тому же СССР, как страны-основателя ООН, уже не существует.

«Мы можем ООН предложить и наш язык в качестве официального. А что, Украина тоже основатель», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Все рассуждения об официальных языках в ООН украинский министр затеял в качестве ответа на выступление российского представителя в организации. Климкина возмутил тот факт, что представитель России намеревался говорить на русском.

Так же глава МИД поздравил украинцев с вступившим 16 июля в силу законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон был подписан еще в мае Петром Порошенко, тогда действующим президентом Украины.