Путин поздравил Меркель с юбилеем и пожелал ей здоровья

Президент России Владимир Путин поздравил канцлера ФРГ Ангелу Меркель с 65-летием. В телефонном разговоре российский лидер подчеркнул, что ценит сложившиеся между ними отношения, которые позволяют в доверительной форме обсуждать самые сложные вопросы.

В поздравительной телеграмме Путин пожелал Меркель крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

«Уважаемая госпожа федеральный канцлер, дорогая Ангела, прими сердечные поздравления по случаю твоего юбилея. Твои политические качества лидера, твоя успешная многолетняя деятельность на посту федерального канцлера по достоинству оцениваются в Германии, а также в Европе и во всем мире», - говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте Кремля.

Ангела Меркель занимает пост главы правительства Германии уже 14 лет подряд. В одном из своих интервью она заявила, что планирует прекратить политическую деятельность после 2021 года.