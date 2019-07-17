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Задержанным в Керченском проливе украинским морякам продлили арест на 3 месяца

Наталия Майорова
12:35 17.07.2019
Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следственного управления ФСБ.
Задержанным в Керченском проливе украинским морякам продлили арест на 3 месяца
© Фото: ТРК Звезда

Лефортовский суд Москвы продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, на три месяца.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову меру пресечения в виде содержания под стражей на 3 месяца, до 24 октября», - огласила решение судья.

Заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следственного управления ФСБ. В здании суда присутствуют родственники моряков, журналисты, а также уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Защита настаивала на отклонении этого ходатайства, поскольку охраняемая законом тайна предварительного следствия не может быть действительной, когда само следствие фактически завершено.

Ранее стало известно, что активная стадия расследования завершена. Всем 24 морякам было предъявлено обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ. По словам адвоката Николая Полозова, дело «насчитывает 20 томов». Однако, с учетом количества обвиняемых и их защитников, ознакомление займет не меньше трех месяцев.

В ноябре 2018 года два артиллерийских катера ВМС Украины и рейдовый буксир нарушили границу России в Черном море. Они опасно маневрировали и не реагировали на требование пограничников остановиться. Вскоре моряки были задержаны. В июле текущего года им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы в составе организованной группы. 

Всего на борту оказались 22 моряка и двое сотрудников СБУ. Всех их арестовали.

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