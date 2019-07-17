Националисты осквернили памятник Жукову под Киевом

Украинские радикалы осквернили памятник великому полководцу и советскому маршалу Георгию Жукову. Инцидент произошел в городе Яготине Киевской области.

Как сообщил организатор варварского демонтажа Вадим Поздняков, он и его сторонники долгое время требовали от властей разрешения снести памятник и наконец его получили.

«Сегодня в Яготине был демонтирован бюст Жукову. Мы больше года занимались бумажным футболом со многими инстанциями и в конце концов результат есть. Жукова - нет, и официальным методом. То же будет и с харьковским. Он следующий», - написал Поздняков на своей странице в Facebook.

Ранее харьковские власти восстановили памятник Георгию Жукову и вернули его имя одному их городских проспектов. В начале июня протестующие радикалы снесли постамент и установили на его место флаг Украины

Глава Харькова Геннадий Кернес считает, что, вернув памятник советскому маршалу Георгию Жукову на место, смогли восстановить историческую ценность Победы.