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В МИД РФ призвали сосредоточиться на беспристрастном анализе данных по MH17

Наталия Майорова
12:11 17.07.2019
В ведомстве отметили, что качество «доказательств» Совместной следственной группы демонстрирует нацеленность на подгонку фактов под версию с обвинительным уклоном в сторону РФ.
В МИД РФ призвали сосредоточиться на беспристрастном анализе данных по MH17
© Фото: Alexander Ermochenko ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Россия призвала Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию трагедии MH17 сосредоточиться на беспристрастном анализе имеющихся данных для установления истинных причин трагедии. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел РФ в связи с пятой годовщиной авиакатастрофы.

«То, как велось ранее и продолжает вестись сейчас расследование, не позволяет нам говорить о его беспристрастности и независимости», - уточнили в министерстве.

Также в МИД РФ отметили, что качество «доказательств» ССГ демонстрирует нацеленность на подгонку фактов под версию с обвинительным уклоном в сторону РФ.

Вместе с тем в заявлении отмечается, что, несмотря на недопуск России к участию в расследовании, Москва с первого дня трагедии взаимодействовала с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности, ССГ, предоставляя имеющуюся информацию по катастрофе.

Однако все эти данные, отмечают в МИД РФ, «упорно игнорируются» в ходе следственных процедур и замалчиваются в ходе информационных мероприятий ССГ, которые «все более напоминают пропагандистские политические шоу».

«Несмотря на предвзятое к себе отношение, у российской стороны готовность к сотрудничеству сохраняется. Убеждены, что путь к правде лежит только через диалог и сотрудничество», - говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал решение следственной группы по крушению МН17 в Донбассе. Президент РФ пояснил, что Москву не устроили представленные со стороны Нидерландов выводы.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. В Нидерландах пытаются обвинить в случившемся Россию, демонстрируя в качестве доказательств фотографии и сообщения из социальных сетей. При этом предоставленные в 2018 году выводы Минобороны России о том, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал ВСУ, международное следствие игнорирует.  

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