В МИД РФ призвали сосредоточиться на беспристрастном анализе данных по MH17
Россия призвала Совместную следственную группу (ССГ) по расследованию трагедии MH17 сосредоточиться на беспристрастном анализе имеющихся данных для установления истинных причин трагедии. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел РФ в связи с пятой годовщиной авиакатастрофы.
«То, как велось ранее и продолжает вестись сейчас расследование, не позволяет нам говорить о его беспристрастности и независимости», - уточнили в министерстве.
Также в МИД РФ отметили, что качество «доказательств» ССГ демонстрирует нацеленность на подгонку фактов под версию с обвинительным уклоном в сторону РФ.
Вместе с тем в заявлении отмечается, что, несмотря на недопуск России к участию в расследовании, Москва с первого дня трагедии взаимодействовала с Нидерландами, голландским Советом по вопросам безопасности, ССГ, предоставляя имеющуюся информацию по катастрофе.
Однако все эти данные, отмечают в МИД РФ, «упорно игнорируются» в ходе следственных процедур и замалчиваются в ходе информационных мероприятий ССГ, которые «все более напоминают пропагандистские политические шоу».
«Несмотря на предвзятое к себе отношение, у российской стороны готовность к сотрудничеству сохраняется. Убеждены, что путь к правде лежит только через диалог и сотрудничество», - говорится в заявлении.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал решение следственной группы по крушению МН17 в Донбассе. Президент РФ пояснил, что Москву не устроили представленные со стороны Нидерландов выводы.
Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. В Нидерландах пытаются обвинить в случившемся Россию, демонстрируя в качестве доказательств фотографии и сообщения из социальных сетей. При этом предоставленные в 2018 году выводы Минобороны России о том, что сбивший MH17 «Бук» принадлежал ВСУ, международное следствие игнорирует.