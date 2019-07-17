В детском лагере в Крыму произошло массовое отравление

В санатории в Крыму отравились более 30 детей. Все они госпитализированы в лечебные учреждения, трое находятся в реанимации.

Сообщается, что инцидент произошел в санатории «Лучистое». По данным его начальника Рената Каюмова, в общей сложности за медицинской помощью с признаками отравления обратились 40 воспитанников лагеря.

Как он уточнил ТАСС, ранее подобные ситуации никогда не происходили. В настоящий момент на месте работают сотрудники администрации Евпатории и Роспотребнадзора. Причина массового отравления выясняется, «Лучистое» продолжает работу в штатном режиме.