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В США рассекретили данные о первой жертве прорыва в «Зону 51»

Наталия Майорова
11:57 17.07.2019
Этот инцидент должен стать предупреждением для пользователей Сети, которые повально подписываются на группу в Facebook с целью штурмовать зону, отметила представитель ВВС США.
В США рассекретили данные о первой жертве прорыва в «Зону 51»
© Фото: pixabay

В январе при попытке пересечь легендарную «Зону 51» был застрелен мужчина. Инцидент произошел после того, как неизвестный попытался проникнуть на территорию на автомобиле.

Машину быстро обнаружили - мужчина успел преодолеть восемь миль. После этого он подошел к сотрудникам Невадского испытательного полигона (National Security Site) с таинственный предметом в форме цилиндра в руках. Злоумышленника не удалось остановить, поскольку он не оставлял попыток проникнуть в «Зону 51», в результате чего был застрелен.

По данным Express, этот инцидент должен стать предупреждением для пользователей Сети, которые повально подписываются на группу в социальной сети Facebook, целью которой является организация так называемого штурма «Зоны 51». Ожидается, что атака произойдет 20 сентября.

Вместе с тем пресс-секретарь ВВС США Лора Макэндрюс ранее сообщала, что «Зона 51» является тренировочной площадкой, закрытой для свободного посещения.

«ВВС США всегда готовы защитить Америку и ее активы», - отметила она.

Однако организаторы штурма отмечают, что это не более чем шутка. И атака якобы не будет осуществлена. Но пользователи Сети всерьез обсуждают эту идею.

Ранее американский физик Боб Лазар, который якобы занимался исследованиями на территории «Зоны 51», предупредил всех, кто намерен штурмовать эту территорию. Он обратился к участникам штурмовой операции, отметив, что данная идея является ошибкой, поскольку эта территория - просто секретная исследовательская база.

«Зона 51» является объектом многочисленных теорий заговора, согласно которым на ее территории проводятся опыты над инопланетянами, в бункерах хранятся потерпевшие крушение НЛО, а на полигонах ведутся испытания аналогов инопланетных кораблей. Поводом для домыслов стало то, что существовавшую с 1955 года военную базу частично рассекретили только в 2013 году, рассказав, что там разрабатывают летательные аппараты нового типа.

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