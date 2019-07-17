Володин предложил внести поправки в конституцию для лучшего баланса власти в России

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил внести поправки в конституцию для ликвидации дисбаланса между исполнительной и законодательной ветвями власти. Речь идет о точечных конституционных новациях, заявил он.

Спикер нижней палаты парламента уверен, что в задачи ведомства входит определение оптимальных форм реализации конституционных принципов, тогда как правительство должно работать над внедрением этих форм на практике.

Володин особо отметил положительный эффект от обязательных отчетов членов правительства перед депутатами, что, по его мнению, привело к увеличению качества жизни россиян.

«Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в конституцию. Наличие возможности представительной власти высказать свое мнение главе государства по предлагаемому составу правительства соответствовало бы принципам должного баланса властей», - написал Володин в статье для «Парламентской газеты».

Сейчас парламент обладает формальными полномочиями при согласовании на должность премьер-министра. Вячеслав Володин считает, что отдельные положения конституции должны развиваться и адаптироваться к современным условиям, тогда как ее базовые принципы неизменны.