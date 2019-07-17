В Роскачестве рассказали, как выбрать самый сладкий арбуз

Роскачество составило рекомендации по выбору сладкого и зрелого арбуза. Сезон бахчевой культуры начинается в августе, но уже сейчас арбузы и дыни можно найти на прилавках.



Чтобы выбрать вкусный арбуз, по нему необходимо постучать. Глухой звук - это показатель того, что арбуз перезрел, а слишком звонкий, наоборот, означает, что он не вызрел до конца. Идеальный арбуз издает при простукивании легкий гул и небольшую вибрацию.



При выборе этого бахчевого покупателю стоит внимательно его осмотреть. На арбузе не должно быть никаких трещин, при этом его корочка не должна блестеть. Глянец - еще один показатель незрелости.



На кожуре арбуза должно присутствовать так называемое земляное пятно. Это ярко-желтая точка, которая означает, что арбуз собрали вовремя. По словам экспертов, земляное пятно должно быть одно, и чем оно ярче - тем лучше.



Высохший хвостик - это признак того, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу. Однако ориентироваться при выборе бахчевого именно на сухость хвостика не стоит. Зеленый хвост арбуза может высохнуть при транспортировке, даже если его сорвали недозрелым.

Покупателям не следует выбирать арбуз, надеясь и на его характерный треск. Ягода хрустит при надавливании лишь один раз, и есть большая вероятность, что во время перевозки арбуз уже хрустнул.



Зрелость арбуза можно проверить и после покупки, опустив его в ванную. Ягода не должна тонуть. Если тонет, то арбуз перезрел, и из него вышел воздух.



Большое количество белых семечек в арбузе - это признак удобрения нитратами, рассказала «Известиям» директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова. По ее словам, мякоть при таком удобрении созревает быстрее, а на семечки минеральные удобрения никак не действуют.