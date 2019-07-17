Вице-премьер Борисов назвал окончательные сроки поставки систем ПВО в Турцию

Россия завершит поставки Турции систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» до конца года. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов. Он отметил, что сроки соблюдаются строго в соответствии с контрактом. И сегодня, как сообщили в Минобороны Турции, на авиабазу Мюртед близ Анкары доставлена очередная партия с комплектующими системы С-400.

Поставки новейших российских систем ПВО начались в пятницу, 12 июля. Ранее Вашингтон потребовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, в противном случае угрожая Анкаре отменить продажу истребителей F-35.

Соединенные Штаты рассматривают возможные варианты мер против Турции за покупку российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Они могут быть предприняты в рамках закона «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Ранее отмечалось, что Совет национальной безопасности США совместно с Госдепартаментом и Минфином готовит пакет ограничительных мер, который нанесет серьезный урон турецкой экономике, переживающей «непростые времена».