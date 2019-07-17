Порошенко не явился на допрос по 11 уголовным делам

Экс-президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований (ГБР), который должен был состояться утром 17 июля.

Он проходит как свидетель по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбальском».

Имя Порошенко упоминается еще в нескольких уголовных делах, которые в данный момент расследуются в бюро. В частности, против бывшего украинского президента возбуждено уголовное дело по факту возможной государственной измены. Это связано с инцидентом в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда три украинских корабля нарушили госграницу РФ и не реагировали на требования российских пограничников.

В Госбюро сообщили, что намерены повторно вызвать бывшего украинского президента.