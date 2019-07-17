«Шальная императрица»: россияне разгневались на Леди Гагу за разлуку Брэдли Купера с Ириной Шейк

Русские пользователи Сети осудили поведение американской певицы Леди Гаги. Они обвиняют артистку в разрыве актера Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк. При этом русскоязычные пользователи заполнили критикой комментарии в Instagram певицы.

В частности, пользователи используют аккаунт певицы не только для осуждения Леди Гаги, но и для общения между собой: некоторые сообщают о продаже автомобиля, делятся рецептами, рассказывают о погоде в своем городе и просто делятся впечатлениями.

© ladygaga, Instagram

«Шальная императрица», - написал один из пользователей.

Другие предположили, что теперь против России якобы могут быть введены очередные санкции за вмешательство в личную жизнь Леди Гаги.

© ladygaga, Instagram

«Слышал, Гага подыскивает репетитора по русскому языку», - предположил другой комментатор.

Кто-то отметил, что «русские не сдаются». Некоторые пользователи и вовсе решили подписаться на аккаунт певицы, чтобы наблюдать за общением в комментариях. Однако большинство россиян в своих сообщениях не отклоняются от темы: они поддерживают Шейк и осуждают Гагу. Также пользователи не исключают, что тут мог быть «приворот».

© ladygaga, Instagram

«Приворот сделала на Брэдлика. Не быть вам вместе никогда. Ирка в миллион раз круче», - отметил один из комментаторов.

© ladygaga, Instagram

Осенью прошлого года вышел фильм «Звезда родилась» с участием Леди Гаги и Брэдли Купера. Они сыграли там влюбленную пару. И уже в следующем, 2019 году актер заявил о разрыве с Ириной Шейк. При этом таблоиды стали предполагать, что причиной их расставания стал служебный роман Леди Гаги и Купера.