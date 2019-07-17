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В Лефортовском суде Москвы решается вопрос о продлении ареста 24 украинским морякам

Ян Брацкий
11:19 17.07.2019
Следователи просят суд продлить срок содержания моряков под стражей до конца октября, а защита добивается изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Сегодня Лефортовский суд Москвы рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста 24 украинским морякам, которых обвиняют в нарушении государственной границы Российской Федерации.

К зданию суда их доставили в микроавтобусах без защитных решеток и конвоировали в зал заседания без наручников. Следователи просят суд продлить срок содержания под стражей до конца октября. Защита добивается изменения меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

На заседании суда присутствует украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, которая накануне встретилась с российской коллегой Татьяной Москальковой.

Украинские моряки были задержаны 25 ноября прошлого года после грубой провокации официального Киева в российских территориальных водах Черного моря.

Два малых бронированных катера украинских ВМС «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу» нарушили границу РФ, опасно маневрировали и не подчинялись законным требованиям российских властей. После непродолжительной погони моряки были задержаны, среди них оказались двое сотрудников СБУ. Всех их доставили на берег и взяли под стражу.

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