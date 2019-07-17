Небесный кнут: удар молнии в Останкинскую башню попал на видео

В Москве из-за устоявшейся непогоды зачастили ливневые дожди. Капризы природы сопровождаются громом и многочисленными молниями, одна из которых ударила в Останкинскую башню.

Кадры инцидента были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте». В ролике видно, как на фоне серого пасмурного неба в шпиль башни ударяет молния.

Когда конкретно молния ударила в Останкинскую башню, информации нет. В Москве синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды и сегодня, 17 июля: по данным метеорологов, в столице во второй половине дня ожидаются сильные дожди. Также на Москву может пролиться до пятой части от месячной нормы.