Евкуров совершил первую рабочую поездку в ЦВО
Заместитель министра обороны проинспектировал ход подготовки к СКШУ и заслушал доклады руководства Центрального военного округа.
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Семнадцатого июля 2019 года заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров совершил рабочую поездку в Центральный военный округ, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
«В Оренбургской области генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров ознакомился с инфраструктурой полигонов и провел рекогносцировку районов проведения стратегического командно-штабного учения "Центр-2019"», - говорится в сообщении.
Экс-глава Ингушетии был назначен на пост замминистра обороны Российской Федерации 16 июля. Он будет руководить управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации.