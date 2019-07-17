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Посольство Перу в РФ разыскивает родственников погибших в катастрофе Ан-22 в 1970 году для участия в траурных мероприятиях

Ян Брацкий
10:35 17.07.2019
В катастрофе над Атлантикой погибли 22 человека, среди которых пилоты, переводчики и сотрудники полевого госпиталя, которые перевозили гумпомощь пострадавшему от землетрясения населению Перу.
Посольство Перу в РФ разыскивает родственников погибших в катастрофе Ан-22 в 1970 году для участия в траурных мероприятиях
© Фото: wikimedia

Посольство Перу в России разыскивает родственников погибших в авиакатастрофе самолета Ан-22 в 1970 году. Лайнер перевозил медикаменты и продовольствие для пострадавших от землетрясения жителей региона Анкаш.

Самолет исчез над Атлантическим океаном, при этом погибли все 22 человека, находившиеся на его борту. Среди них были пилоты, переводчики и полный состав полевого госпиталя.

Ан-22 пилотировался сдвоенным экипажем во главе с военным летчиком 1-го класса Александром Бояринцевым и военным летчиком 1-го класса Евгением Агеевым.

«Советские люди не могли оставаться в стороне от этой беспрецедентной трагедии. Руководством страны была поставлена задача обеспечения транспортировки грузов гуманитарной помощи в Перу», - рассказал директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

«Антей» был одним из пяти транспортных самолетов этого типа, который доставлял гуманитарную помощь от СССР перуанскому народу. Связь с ним прервалась 18 июля после промежуточной посадки в исландском аэропорту Кефлавик (Рейкьявик).

В память об этом событии был учрежден День перуано-российской солидарности. Траурные мероприятия пройдут на Новодевичьем кладбище столицы.

Катастрофическое землетрясение в Перу произошло 31 мая 1970 года. Стихия унесла жизни около 100 тысяч человек. Москва одной из первых предложила перуанским властям свою помощь.

«Посольство Перу каждое 18 июля старается отдать дань уважения и памяти этому значимому акту солидарности. Для этого мы поддерживаем контакт с теми немногими родственниками, которые сами обращались к нам и которых мы смогли найти. Хочу пригласить родственников принять участие в церемонии», - цитирует РИА Новости посла Перу в России Чимоя Артеагу.

Точную причину катастрофы так и не удалось установить. В ходе поисковой операции были обнаружены лишь фрагменты фюзеляжа транспортного самолета. В ходе предварительного следствия эксперты пришли к выводу, что одна из лопастей винта могла оторваться и прошить самолет насквозь.

В 1977 году на Новодевичьем кладбище в Москве была установлена стела-кенотаф, надгробный памятник на символической могиле.

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