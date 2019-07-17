В Астраханской области возбуждено 17 уголовных дел в отношении действующего и бывших министров строительства и ЖКХ, сотрудников городских администраций, а также действующих и бывших глав муниципальных образований и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

Уголовные дела возбуждены в отношении исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области, двух бывших региональных министров ведомства, бывшего первого заместителя министра строительства и ЖКХ области и целого ряда чиновников и бизнесменов, которых подозревают в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с 2015 года по настоящее время действующий и двое бывших региональных министров строительства и ЖКХ, превышая полномочия, незаконно предоставляли некоммерческой организации Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» субсидии из бюджета региона для оплаты услуг некоего ОАО «Социальные гарантии». В результате преступных действий чиновники незаконно использовали областной бюджет на общую сумму более 47 миллионов рублей.

Как полагает следствие, в рамках реализации программ переселения граждан из аварийного жилья главы ряда муниципальных образований заключили контракты с индивидуальными предпринимателями. Зная, что работы в полном объеме не выполнены, чиновники подписывали акты о приеме выполненных работ, не соответствующие предъявленным требованиям и проектной документации.

Кроме того, бывший начальник отдела по работе с населением администрации Советского района Астрахани не включил в программу переселения из аварийного жилого фонда многоквартирный дом, техническое состояние которого оценивается как непригодное для жилья. А начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района и вовсе рекомендовал собственникам другого аварийного дома самостоятельно сформировать пакет документов для признания жилья таковым.