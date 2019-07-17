Двум россиянам предъявлено обвинение за взрывы во время салюта в Минске

Двум россиянам предъявили обвинение в рамках уголовного дела о взрывах на салюте в Минске. Инцидент, жертвой которого стала женщина, произошел во время празднования Дня независимости.

Как сообщили в российском посольстве в Белоруссии, обвинение было предъявлено в пятницу.

«Обвинение предъявлено, следственные действия продолжаются», - говорится в сообщении.

Вместе с тем известно, что обвинение было предъявлено по ч. 2 ст. 299 Уголовного кодекса республики. Россиянам может грозить тюремный срок от двух до семи лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе Следственного комитета республики информацию пока не подтвердили. Там отметили, что «расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего».

По данным ведомства, во время праздничных мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, произошло четыре взрыва фейерверочных изделий.

Кроме того, глава СК Белоруссии Иван Носкевич накануне сообщил, что двое граждан РФ были заключены под стражу в связи с ЧП при салюте в Минске. В настоящее время следствие рассматривает четыре версии происшествия. Наиболее популярная из них та, что «пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества». Теперь обсуждается вопрос о том, были ли они изначально ненадлежащего качества или такими стали. Инцидент произошел в начале июля.

Ранее в Минске были задержаны представители компании-поставщика фейерверочных изделий в рамках уголовного дела об инциденте с салютами.