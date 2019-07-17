Запросивший экстренную посадку борт МЧС приземлился в Жуковском
Несколько часов самолет кружил в небе над Подмосковьем, вырабатывая топливо.
© Фото: mchs.gov.ru
Транспортный самолет МЧС Ил-76, у которого после вылета сработал датчик неисправности гидравлической системы, вернулся в аэропорт в подмосковном Жуковском.
Борт вылетел в 7 утра в Иркутск. На взлете у Ил-76 сработал датчик неисправности гидравлической системы, экипаж принял решение вернуться в аэропорт Жуковского. Несколько часов самолет вырабатывал топливо и совершил посадку в 10:12 мск.
После проверки борт МЧС отправится по запланированному маршруту.