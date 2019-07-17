Началось лунное затмение: видео

Частичное лунное затмение началось в 23.01 по московскому времени. В этот момент Луна коснулась земной полутени. В общей сложности астрономическое явление продлится 1 час 58 минут.

Жители московского региона, к сожалению не смогут наблюдать, как Спутник погружается в тень Земли из-за облачной и дождливой погодой.

В России лучше всего частичное лунное затмение будет видно в Крыму и на Северном Кавказе. Жители Европы, благодаря ясной погоде, тоже наблюдают за астрономическим явлением и делятся первыми видео в соцсетях.

Максимальная фаза частичного лунного затмения наступит в 00:31 по московскому времени, тогда более половины диска Луны окажется в земной тени. Конец затмения ожидается в 03:17.