Лавров назвал условие для отмены запрета на полеты из РФ в Грузию

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг отношений РФ и Грузии после недавних беспорядков, произошедших в Тбилиси. Политик подчеркнул, что взаимоотношения разных ответвлений власти – это внутренние дела Грузии, и выразил уверенность во невмешательстве в это России, однако подчеркнул, что сама ситуация вызывает беспокойство.

«Нас не могут не беспокоить попытки некоторых радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения, поссорить наши народы», - заявил Лавров.

Он отметил, что вряд ли эти представители понимают масштаб трагедии, к которой могут привести подобные действия. Поэтому министр выразил надежду на скорейшее осознание руководством Грузии опасности раскручивания антироссийских настроений в обществе.

«Надеемся, что грузинские власти сумеют стабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране и устранить существующие угрозы для безопасности россиян», - сказал министр в интервью aif.ru.

Он подчеркнул возможность в этом случае отмены принятых Россией мер предосторожности, включающих запрет на авиаперевозки в Грузию.

«Мы хотим дружить и сотрудничать на благо граждан России и Грузии», - подытожил Лавров.

Напомним, из-за недопониманий во время проведения генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси в городе разразились беспорядки, впоследствии ставшие массовыми и вылившиеся в штурм местного парламента. Позже Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию, дав поручение правительству РФ обеспечить скорейшее возвращение временно находящихся на территории Грузии граждан РФ, а также их багажа.