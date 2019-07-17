Лавров назвал главные качества настоящего дипломата

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал какими качествами должен обладать настоящий дипломат. По его мнению профессионал должен глубоко понимать задачи развития своей страны и ее внешнеполитических интересов. Так же глава МИД добавил, что дипломат должен обладать широкой эрудицией, знать историю и быть включенным в современную жизнь.

«Дипломату постоянно приходится иметь дело с представителями других стран, народов, культур. Поэтому необходимо быть «подкованным» и с точки зрения страноведения. Безусловно, важное значение имеет владение иностранными языками – это, кстати, сильная сторона нашей дипломатии», - сказал Лавров.

Министр рассказал, что в дипломатической работе очень важны и доверительные личные отношения. Порой, только они и помогают находить выход из ситуации и не прерывать общение.

«В целом дипломатическая деятельность подразумевает активные контакты с людьми, а потому настоящий дипломат должен располагать к себе, находить общий язык в любых ситуациях, уметь не только слушать, но еще и слышать собеседника», - сказал Сергей Лавров aif.ru.

Глава МИД так же добавил, что дипломат не должен поддаваться эмоциям и не упускать из виду стратегические интересы государства.