Каждый решает сам: Лавров рассказал о паспортах РФ для жителей Донбасса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обстановку с получением российского гражданства жителями Донбасса. По его словам, все они самостоятельно решают, что для них будет лучше, не руководствуясь никаким внешним воздействием.

«При принятии подобных решений в расчет берутся прежде всего гуманитарные соображения. Именно они предопределили введение упрощенного порядка предоставления российского гражданства, которое было оформлено соответствующим указом президента РФ», - заявил министр.

Лавров отметил, что жители Донбасса вынуждены находиться в невыносимых условиях, без социальных пособий, пенсий, зарплат, образования и здравоохранения.

«Киев сделал жителей этих районов де-факто лицами без гражданства», - заявил он в интервью aif.ru.

Исходя из сказанного, Лавров сделал вывод о том, что для России стало долгом поддержать людей и позволить им решать их насущные проблемы.

«Россия не навязывает свое гражданство и никого не заставляет отказываться от гражданства Украины. Каждый житель Донбасса принимает решение самостоятельно», - подытожил глава МИД РФ.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает процедуру предоставления гражданства РФ жителям Донецкой и Луганской Народных Республик. А с 1 мая президент ввел право на получение российского гражданства в упрощенном порядке для украинцев, родившихся и постоянно проживающих в Крыму и выехавших за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.