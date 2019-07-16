Фотографировать новорожденных будут по ГОСТу

В России впервые введен ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорожденных. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Действовать ГОСТ будет не только в специальных студиях, но и в домах, парках и других местах, но не во время родов.

Согласно документу новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно.

Основное внимание в ГОСТе уделяется безопасности младенца. Заказчики фотосессии - родители или законные представители - должны будут дать письменное разрешение на фотосъемку и обработку персональных данных. Снимать ребенка можно будет лишь в присутствии родителей.

Младенца нельзя оставлять без присмотра. Во время съемки фотографу следует учитывать чувствительность новорожденных к свету и шуму и ограждать их от солнечных лучей, громких и резких звуков.

Помимо этого, нужно будет позаботиться и о безопасности помещения. Оно должно проветриваться и обеззараживаться после каждой фотосессии. Атрибуты, используемые при съемке, должны соответствовать требованиям безопасности и быть гипоаллергенными. В документе прописаны необходимая температура воздуха в помещении - не ниже +22 °С и влажность - 50-70%. С текстом стандарта ознакомился RT.

Прописаны в стандарте и требования к фотографу. Он должен быть совершеннолетним, без судимости, иметь опыт работы и регулярно проходить курсы повышения квалификации. Фотографу необходимо иметь при себе паспорт и медкнижку. У него не должно быть диагностированных психических заболеваний, нарушения координации движений, проблем со зрением и социально опасных заболеваний - гепатита, ВИЧ, СПИДа, туберкулеза и других хронических инфекций. Также фотографы не должны иметь вредных привычек, среди которых курение, употребление наркотиков.