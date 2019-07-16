Врезался в стену: опубликованы первые кадры с места падения самолета на дом в Чечне
В больницу были госпитализированы пилот и трое жильцов дома, на который упал легкомоторный самолет.
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Опубликованы первые кадры с места падения легкомоторного самолета в Чечне. Инцидент произошел этим утром в станице Новощедринской.
По неустановленной причине планер рухнул на жилой дом. С места аварии были госпитализированы пилот, у которого перелом ключицы, и трое жильцов дома, находившиеся в шоке. Все они доставлены в Центральную районную больницу для получения необходимой медицинской помощи.
На место происшествия были направлены силы и средства регионального управления МЧС, сообщается на официальном сайте ведомства. Сейчас место падения самолета оцеплено сотрудниками полиции. Работают эксперты, которым предстоит установить причины и обстоятельства ЧП.