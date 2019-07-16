В пекинском зоопарке туристы забросали панду камнями

После случившегося сотрудники зоопарка усилили контроль за посетителями и установили наблюдение за вольером с гигантскими пандами, сообщает портал BJNews . Издание отмечает, что животное не пострадало. Удалось ли задержать злоумышленников, не сообщается.

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