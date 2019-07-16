В пекинском зоопарке туристы забросали панду камнями
После инцидента в зоопарке смотрители усилили контроль за посетителями и установили дополнительное наблюдение за вольером с пандами.
© Видео: 中国 News Center, youtube © Фото: 中国 News Center, youtube
Двое туристов в течение получаса забрасывали камнями гигантскую панду в зоопарке Пекина. Таким образом молодые люди планировали разбудить животное и заставить его двигаться.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения и вызвал бурю негодования среди зоозащитников и других неравнодушных людей.
После случившегося сотрудники зоопарка усилили контроль за посетителями и установили наблюдение за вольером с гигантскими пандами, сообщает портал BJNews. Издание отмечает, что животное не пострадало. Удалось ли задержать злоумышленников, не сообщается.