В ДНР уличили бойцов ВСУ в неумелом использовании установок разминирования

За прошедшую неделю бойцы ВСУ дважды ошибочно обстреляли позиции сослуживцев в Донбассе. При этом оба раза украинские военнослужащие применяли установки разминирования «УР-77» по жилым районам Докучаевска. Об этом сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что жертв среди мирного населения нет, однако лишь потому, что «украинские специалисты, пытавшиеся применить установку разминирования по объектам гражданской инфраструктуры, не умеют с ней обращаться».

В первый раз обстрел ВСУ по собственным позициям произошел 9 июля, добавил Безсонов.

«ВСУшники запустили заряд разминирования без тормозного каната вглубь населенного пункта. Отмечу, что мощность одного такого заряда около 420 кг в тротиловом эквиваленте», - сказал он на выступлении, опубликованном на YouTube.

Второй раз украинские военные произвели запуск заряда разминирования 11 июля. Он также был осуществлен без тормозного каната.

«В процессе полета отказал двигатель и заряд разминирования, мощностью до полутоны, упал на позиции украинских военнослужащих», - отметил он.

В результате обстрела погибли три бойца ВСУ. Еще 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести.