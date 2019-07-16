Сладкий риск: названа смертельная опасность стакана сока

Французские исследователи уличили негативное влияние сладких напитков на здоровье человека. Речь идет в том числе даже о небольших порциях соков.

Ученые убеждены, что их употребление может вызывать развитие онкологии. В течение девяти лет специалисты обследовали 100 тысяч человек. В результате работы выяснилось, что при ежедневном употреблении 100 миллилитров сладкого напитка на 18% возрастает риск развития онкологии, а также на 22% - риск рака молочной железы.

«Употребление 100% фруктовых соков также было связано с риском развития рака», - сообщает MedicalXpress.

Ранее исследователи выяснили, что наиболее оптимальным напитком для людей, которые придерживаются здорового образа жизни, может стать безалкогольный напиток на основе топинамбура. Это растение богато калием, магнием, кальцием, фосфором, железом, цинком и кремнием.