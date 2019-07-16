В Иркутской области могут построить временные общежития для оставшихся без жилья

В Иркутской области рассматривают вопрос о строительстве маневренного фонда жилья для пострадавших от паводка. Как сообщил полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, речь идет о быстровозводимых конструкциях, которые можно поставить всего за 4 месяца. Сейчас в пунктах временного размещения остаются 340 человек.

Экстренные работы по ликвидации последствий наводнения близятся к завершению.

Военнослужащие Центрального военного округа завершили разбор завалов в городе Тулун. Там им предстояло восстановить защитный земляной вал у реки Ия, который был разрушен водой. На месте работали 10 самосвалов, 2 экскаватора и бульдозер. Насыпь должна укрепить берег и в дальнейшем защитить от паводка Тулун.

Район по расчистке завалов накануне посетил вице-премьер, председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко.

«Основной пласт восстановительных работ идет, завершается, и все больше рассчитываем, что до 19 числа основные работы здесь завершим», - рассказал он журналистам.

Ранее в Тулун прибыла еще одна мобильная группа медиков. Они выехали в отдаленную деревню Паберега, где все дома оказались затоплены по крышу.

Военные врачи дали жителям деревни необходимые консультации, а также привезли хлеб и бутилированную воду.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 25 человек.