Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне

Легкомоторный самолет упал на жилой дом в станице Новощедринской в Чечне. Инцидент произошел рано утром, 16 июля, сообщили в республиканском управлении МЧС.

В результате падения планера, пострадал пилот и три жителя дома. У мужчины, который управлял самолетом, диагностирован перелом ключицы, у пострадавших на земле - шок. Все они доставлены в ближайшую больницу для оказания необходимой помощи.

На месте падения легкомоторного самолета работает экспертная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего.