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Российские ученые создали «чудо-таблетку» для лечения диабета и артрита

Ян Брацкий
08:04 16.07.2019
Новый лекарственный препарат не только снимает симптомы, но и борется с первопричиной заболевания, устраняя его на длительный срок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nir Alon ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Российские ученые создали уникальный лекарственный препарат для успешного лечения аутоиммунных заболеваний, среди которых болезнь Бехтерева, диабет и псориатический артрит.

В настоящее время завершена стадия доклинических исследований, в ходе которых препарат испытывали на животных. Лекарство, созданное в лабораториях РНИМУ имени Н.И. Пирогова, показало высокую эффективность.

«Революционная отечественная разработка на основе самых современных биоинформатических и генноинженерных технологий адресно действует только на патологический клон клеток иммунной системы, в который входят клетки, являющиеся причиной аутоиммунного поражения, при этом значимо не угнетая общий иммунный фон», - заявила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова, комментируя успех отечественных ученых.

Новый российский препарат не имеет аналогов в мире и обладает рядом серьезных преимуществ перед используемыми антицитокиновыми моноканальными антителами. Он не только устраняет симптоматику и купирует локальный воспалительный процесс, но и помогает устранить первопричину заболевания на длительный срок.

Отличительной чертой лекарственного препарата является отсутствие привыкания. Больному достаточно принимать его 1 раз в 3-5 лет, в отличии от большинства существующих лекарств, которые применятся еженедельно или ежемесячно, отмечает Скворцова.

«Полученные данные позволят уже в этом году перейти к клиническим испытаниям лекарственного препарата, и, если его эффективность подтвердится у пациентов, то это будет прорыв мирового уровня в лечении аутоиммунных заболеваний различного происхождения. Лекарство станет спасением для миллионов людей», - уверена министр здравоохранения РФ.

Для ускорения клинических испытаний и начала выпуска спасительного лекарства подключили одного из отечественных производителей инновационных медицинских препаратов. Клинические испытания первой фазы запланированы на осень 2019 года.

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