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Угон и загадочный груз: СМИ озвучили новую версию исчезновения малайзийского Boeing рейса MH370

Наталия Майорова
08:34 16.07.2019
По данным издания Le Parisian, таинственный груз якобы был добавлен в список уже после взлета.
Угон и загадочный груз: СМИ озвучили новую версию исчезновения малайзийского Boeing рейса MH370
© Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images, Globallookpress

Рейс «Малайзийских авиалиний», летевший рейсом MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, мог быть угнан. Об этом в частности свидетельствуют радарные и спутниковые данные: самолет резко изменил курс и полетел через Малайзию, прежде чем повернуть южнее Пинанга. После этого воздушное судно направилось в южную часть Индийского океана.

При этом, по мнению экспертов, на борт самолета мог быть погружен груз неизвестного происхождения. Его вес составил 89 килограммов. Он был добавлен в самолет вместе с перегруженным контейнером.

По данным издания Le Parisian, таинственный груз якобы был добавлен в список уже после взлета.

«Контейнер был перегружен, никто не знал, почему», - говорится в сообщении.

Однако же специалисты пока не пришли к выводу о том, что это было: некомпетентность или манипулирование.

По мнению эксперта по авиационной безопасности Тима Термини, угон самолета нельзя исключать из возможных вариантов сценария. Издание уточняет, что, если кто-то попал на борт самолета заранее, то вряд ли злоумышленник мог быть обнаружен.

По словам другого эксперта по авиационной безопасности Филипа Баума, эта версия еще до конца не исследована. Он не исключил, что на борт могли проникнуть один или несколько человек.

Авиалайнер «Малайзийских авиалиний», летевший рейсом из Куала-Лумпура в Пекин, внезапно пропал с радаров, войдя в воздушное пространство Вьетнама. В этот момент на борту находилось 239 человек. В январе 2015 года самолет признали потерпевшим катастрофу, а всех находившихся на борту - погибшими. За три года было обследовано более 120 тысяч квадратных километров океана, но никаких следов крушения Boeing не обнаружено до сих пор. 

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