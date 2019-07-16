Минтруд рассказал о переносе выходных для более рационального использования праздников

В Минтруде заявили о переносе выходных дней в 2020 году. В ведомстве подчеркнули, что это сделано для рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней.

Ранее стало известно, что российское правительство утвердило перенос выходных в 2020 году, а также опубликовало календарь рабочих и праздничных дней на будущий год.

Согласно ему, нерабочими праздничными днями в России являются новогодние каникулы, которые отмечаются с 1 по 6 января и 8 января, Рождество Христово 7 января, Международный женский день 8 марта, День защитника Отечества 23 февраля, Праздник весны и труда 1 мая, День Победы 9 мая, День России 1 июня и День народного единства 4 ноября. В случае, если праздничных день выпадает на субботу или воскресенье, то выходной переносится на следующий после праздничного день.

«В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ. При этом нормативный правовой акт правительства РФ о переносе выходных дней на другие дни в очередном календарном году подлежит официальному опубликованию не позднее чем за месяц до наступления соответствующего календарного года», - заявили в Минтруде.

В следующем году сразу несколько праздничных дней совпадают с выходными, поэтому 4 и 5 января переносятся на 4 и 5 мая. Это позволит соблюсти норму статьи Трудового кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха, сообщает РИА Новости.

На этапе согласования, проект правительственного постановления будет обаятельно рассмотрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.