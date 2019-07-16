Спасатели обнаружили тела семи погибших на реке Лена в Якутии
Среди погибших трое утонувших детей и четверо мужчин, которые пытались их спасти.
© Фото: МЧС России
В Якутии найдены тела семи человек, утонувших в реке Лена. Среди погибших трое детей. Трагедия произошла накануне, во время отдыха компании из одиннадцати человек. Они разместились на несанкционированном пляже неподалеку от Якутска.
Дети пошли купаться и вскоре стали звать на помощь. На их крики прибежали четверо мужчин, которые бросились в воду. Двоих детей успели вытащить и, уже на берегу, пытались вернуть к жизни, но не смогли. Во время поисков третьего ребенка мужчины пропали. На место ЧП выехали спасатели МЧС, которые обнаружили тела всех погибших.
Из всей компании отдыхавших в живых остались только женщина и трое детей. Сейчас с ними работают психологи. Сотрудники Следственного комитета начали проверку.