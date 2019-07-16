Спасатели обнаружили тела семи погибших на реке Лена в Якутии

В Якутии найдены тела семи человек, утонувших в реке Лена. Среди погибших трое детей. Трагедия произошла накануне, во время отдыха компании из одиннадцати человек. Они разместились на несанкционированном пляже неподалеку от Якутска.

Дети пошли купаться и вскоре стали звать на помощь. На их крики прибежали четверо мужчин, которые бросились в воду. Двоих детей успели вытащить и, уже на берегу, пытались вернуть к жизни, но не смогли. Во время поисков третьего ребенка мужчины пропали. На место ЧП выехали спасатели МЧС, которые обнаружили тела всех погибших.

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Из всей компании отдыхавших в живых остались только женщина и трое детей. Сейчас с ними работают психологи. Сотрудники Следственного комитета начали проверку.