Это не «Зона 51»: американский уфолог «рассекретил» возможное местонахождение инопланетян

Американский физик Боб Лазар, который якобы занимался исследованиями на территории Зоны 51, предупредил всех, кто намерен штурмовать эту территорию. Речь идет об атаке секретной зоны, который намечен на 20 сентября. В социальной сети Facebook была создана специальная страница, на которую подписались миллионы пользователей.

Лазар обратился к участникам операции, которые якобы собрались «штурмовать» Зону 51, отметив, что данная идея является ошибкой, поскольку эта территория - просто секретная исследовательская база.

«Там нет инопланетян или инопланетных технологий», - написал он в своем Instagram.

Вместе с тем он добавил, что некогда якобы существовало место, где такие технологии находились. По его словам, они располагались южнее Зоны 51 почти четверть века назад.

«Единственным возможным местом, где могли находиться инопланетные технологии, была Зона S4. Это было 30 лет назад. Возможно, эта база уже переехала. Или больше не используется. Я не участвую в этом движении.», - написал Лазар.

Также он написал, что понимает, что идея о «штурме» Зоны 51 изначально была шуткой.

«Все, кто когда-то пытались проникнуть на эту территорию, были убиты. Это не выход для получения информации. Однако в этом смысле есть хорошая сторона – наука и технологии. Это может изменить мир, в котором мы живем», - написал он.

«Зона 51» является объектом многочисленных теорий заговора, согласно которым на ее территории проводятся опыты над инопланетянами, в бункерах хранятся потерпевшие крушение НЛО, а на полигонах ведутся испытания аналогов инопланетных кораблей. Поводом для домыслов стало то, что существовавшую с 1955 года военную базу частично рассекретили только в 2013 году, рассказав, что там разрабатывают летательные аппараты нового типа.