Плотный смог окутал Красноярск

В Красноярске вдвое выросло содержание загрязняющих в воздухе веществ с воскресенья, 14 июля. Причиной тому стали лесные пожары. Причем норма превысила уже 2,9 раза.

В управлении Роспотребнадзора по региону сообщили, что превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, аммиака и сероводорода в воздухе не зарегистрировано.

«Содержание взвешенных частиц фракций РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 2,9 раз, РМ10 – до 1,6 раза», - говорится в заявлении.

Ранее в МЧС РФ сообщали о смоге в ряде городов и районов Красноярского края. Причиной задымления стали лесные пожары. Вблизи населенных пунктов действующих возгораний нет. В минувшее воскресение содержание частиц РМ2,5 превышало норматив до 1,6 раза.