Эксперты описали типичного пассажира российского поезда

Типичный российский пассажир поезда - женщина 32 лет, путешествующая в одиночку. К такому выводу пришли аналитики сервиса по продаже билетов.

В своей работе они использовали данные о бронированиях железнодорожных билетов с 30 июня 2018 по 1 июля 2019 года.

Почти половина от всех путешественников (49%) – женщины среднего возраста, которые путешествуют в одиночку. Для своих поездок они чаще всего бронируют места в плацкартных вагонах (43%) и, обычно, на нижней полке.

В большинстве случаев, отправной точкой для поездки служит крупных город: Москва, Санкт-Петербург или Краснодар. На них приходится 48% всех отправлений.

Средний пассажир проводит в вагоне не менее восьми часов, успевая за это время преодолеть 700 километров. Как правило, билеты приобретаются за три недели до отправления, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Треть всех путешественников начинают поиски билетов в понедельник, примерно столько де выбирают начало недели для начала поездки.