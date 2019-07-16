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Отгрызть за 60 секунд: бездомный пес украл породистую собаку, перекусив поводок

Наталия Майорова
06:48 16.07.2019
Дворовая собака попыталась увести с собой товарища, однако тот неохотно согласился на такую авантюру.
© Видео: natasha_nvrs, Instagram © Фото: natasha_nvrs, Instagram

Бездомный пес устроил побег для привязанной к забору собаки. Происшествие случилось в селе Кочубеевском на территории Ставропольского края.

Дворовый пес обнаружил несчастного товарища, накрепко привязанного к забору. Сначала он попытался отвязать пса, но после решил просто перегрызть поводок. Причем спустя какое-то время ему это удалось.

После этого дворовый пес увел своего горе-товарища прочь, хотя последний сначала сопротивлялся такой «экзекуции». Однако в конце видео обоих собак остановили, а похищенного пса вернули на место.

Кадры опубликованы в социальной сети Instagram.

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