Отгрызть за 60 секунд: бездомный пес украл породистую собаку, перекусив поводок

Бездомный пес устроил побег для привязанной к забору собаки. Происшествие случилось в селе Кочубеевском на территории Ставропольского края.

Дворовый пес обнаружил несчастного товарища, накрепко привязанного к забору. Сначала он попытался отвязать пса, но после решил просто перегрызть поводок. Причем спустя какое-то время ему это удалось.

После этого дворовый пес увел своего горе-товарища прочь, хотя последний сначала сопротивлялся такой «экзекуции». Однако в конце видео обоих собак остановили, а похищенного пса вернули на место.

Кадры опубликованы в социальной сети Instagram.