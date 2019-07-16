В Госдепе заявили о желании сохранить хорошие отношения с Россией

Вашингтон заинтересован в хороших отношениях с Москвой. Об этом, в ходе двухдневного визита в Молдавию, заявил заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

В Кишиневе он встретился с официальными лицами республики для того, чтобы обсудить усилия нового правительства на пути осуществления конституционных реформ. Кроме того, Хейл выразил готовность властей США поддержать Молдавию в деле борьбы с коррупцией.

«США хотели бы сохранить хорошие отношения с Российской Федерацией, найти области сотрудничества. На самом деле существует достаточно сфер для сотрудничества на глобальном уровне, мы хотели бы укрепить диалог, это еще одна причина, по которой я нахожусь в этом регионе», - заявил Хейл в эфире телеканала TV8.

В беседе с журналистами, заместитель госсекретаря США отметил, что впервые за два года встретился с заместителем главы внешнеполитического ведомства России Сергеем Рябковым и не исключил, что в ближайшем будущем состоится еще одна встреча. Рассуждая на тему потенциальных областей для сотрудничества с Москвой, Хейл отметил борьбу с терроризмом.