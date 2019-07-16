Беспозвоночная угроза: британские дайверы обнаружили медузу размером с человека

У побережья Корнуолл британским дайверам удалось обнаружить гигантскую медузу размером с человеческий рост. Снимок млекопитающего был опубликован одной из ныряльщик.

По ее словам, погружение было совершено в честь окончания «Недели дикого океана».

«Мы ныряли в районе Фалмута и наткнулись на эту гигантскую бочковую медузу», - говорится в сообщении в Twitter.

Бочковая медуза – однако из крупнейших беспозвоночных в британских водах. Этот вид может весить до 35 килограммов. Для человека она не представляет никакой угрозы.