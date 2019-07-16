Загадочный F-117 был замечен в Долине смерти

Американский ударный самолет F-117, снятый с вооружения ВВС США в 2008 году, был замечен в небе над Долиной Смерти. Об этом сообщает Combat Aircraft.

На кадрах, размещенных в издании, изображен самолет F-117 в сопровождении истребителя F-15D Eagle Летно-исследовательского центра Армстронга (НАСА), который выполнял на большой высоте над Долиной Смерти (Калифорния) дозаправку от самолета KC-135 Stratotanker.

Официально снятый с вооружения в 2008 году, F-117 официально сегодня хранятся в Тонопе, штат Невада. Однако согласно постановлению правительства США 2007 года, самолеты поддерживаются в боевом состоянии и могут быть отозваны на активную службу в случае необходимости.

Ранее полеты списанных истребителей попали на видео.