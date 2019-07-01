Спецслужбы арестовали лидера крупнейшей террористической группировки в Азии

Предполагаемого лидера самой крупной в Азии террористической группировки «Джамаа Исламия»* взяли под стражу в Индонезии. При аресте в его доме обнаружили оружие, запрещенную литературу, а также видеозаписи, доказывающие причастность к преступлениям, пишут «Известия».

«Пара Виджаянто был арестован в прошлую субботу в своем доме в городе Бекаси», - сообщило 1 июля издание The Straits Times со ссылкой на источники в полиции. В розыске он находился в с 2003 года.

Виджаянто обвиняют в причастности к нескольким террористическом атакам. Самая крупная из них произошла на острове Бали в 2002 году. Тогда боевики совершили серию взрывов, при которых погибло 202 человека, еще более 200 получили ранения.

Представители правоохранительных органов предполагают, что лидером группировки, которая действует в нескольких азиатских странах, Виджаянто стал в 2008 году.

* - запрещенная в РФ экстремистская террористическая организация.