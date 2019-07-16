Рука Бога: террорист в Албании представлялся Диего Марадоной

В Албании задержан за терроризм Расул Мислаев, 34-летний россиянин, родившейся в Норильске. Мислаев был арестован албанскими полицейскими в первых июля по российскому ордеру Интерпола. Ордер на его арест был выписан еще в апреле 2015 года в суде Надтеречного района Чеченской Республики выдал. И с тех пор мужчина находился в международном розыске.

По информации следствия, летом 2013 года Мислаев бежал из России в Сирию, где, предположительно, присоедини к террористической группировке ИГ*. При задержании албанскими властями россиянин представился как Диего Марадона.

В ходе слушаний по пересмотру меры пресечения в суде города Дуреса, Мислаев отверг все обвинения, выдвинутые российскими властями. А свое присутствие в Сирии мужчина объяснил сбором средств для помощи жертвам войны, сообщает издание Panorama. Расул Мислаев прибыл в Албанию летом прошлого года вместе с другими иммигрантами. Местные власти оставили россиянина под стражей в ожидании экстрадиции.

*ИГ - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.