CNN назвали Ассанжа главой влияния на избирательную компанию в США

В понедельник, 15 июня, телеканал CNN сделал заявление по поводу деятельности основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Журналисты рассказали о том, как он якобы сделал посольство Эквадора в Лондоне, в котором скрывался несколько лет, в некий командный центр по влиянию на избирательную компанию в 2016 году в США.

По мнению телеканала, Ассанж якобы совершал встречи с хакерами мирового класса прямо внутри посольства, а также закупал профессиональное дорогостоящее оборудование для обмена данными. Помимо этого, основатель Wikileaks мог иметь доступ к высокоскоростному Интернету, аргументируя это необходимостью поддержки своего проекта.

CNN, приводя подобные данные, ссылается на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global. Как утверждает телекомпания, Ассанж также якобы применял устройства собственноручного изготовления, противодействующие прослушиванию его разговоров.

Напомним, Джулиан Ассанж на протяжении семи лет укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года основатель Wikileaks был задержан полицией, после того как диппредставительство выдворило его со своей территории. В США основатель Wikileaks обвиняется в сговоре с целью компьютерного взлома.