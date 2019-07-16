Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

CNN назвали Ассанжа главой влияния на избирательную компанию в США

Егор Левин
05:43 16.07.2019
Приводя свои данные, телекомпания ссылается на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global.
CNN назвали Ассанжа главой влияния на избирательную компанию в США
© Фото: Rob Pinney, ZUMAPRESS.com, Globallook

В понедельник, 15 июня, телеканал CNN сделал заявление по поводу деятельности основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Журналисты рассказали о том, как он якобы сделал посольство Эквадора в Лондоне, в котором скрывался несколько лет, в некий командный центр по влиянию на избирательную компанию в 2016 году в США.

По мнению телеканала, Ассанж якобы совершал встречи с хакерами мирового класса прямо внутри посольства, а также закупал профессиональное дорогостоящее оборудование для обмена данными. Помимо этого, основатель Wikileaks мог иметь доступ к высокоскоростному Интернету, аргументируя это необходимостью поддержки своего проекта.

CNN, приводя подобные данные, ссылается на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global. Как утверждает телекомпания, Ассанж также якобы применял устройства собственноручного изготовления, противодействующие прослушиванию его разговоров.

Напомним, Джулиан Ассанж на протяжении семи лет укрывался на территории посольства Эквадора в Лондоне. 11 апреля 2019 года основатель Wikileaks был задержан полицией, после того как диппредставительство выдворило его со своей территории. В США основатель Wikileaks обвиняется в сговоре с целью компьютерного взлома.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2019, 06:30
Опубликованы кадры перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 над Черным морем
Дата16.07.2019, 05:00
Военные медики проводят вакцинацию в пострадавшем от наводнения Тулуне
Дата15.07.2019, 09:10
Российские волейболисты защитили титул победителя Лиги наций
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата15.07.2019, 12:55
Очередные комплектующие ЗРС С-400 доставлены в Турцию
Дата15.07.2019, 14:12
Пропавший в 1941 году бомбардировщик найден в Приморье
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:17 В стране и мире
Буйство стихии: Центральную Россию накроют дожди и грозы
04:05 В стране и мире
Вся Россия, кроме Москвы: жители столицы не увидят лунного затмения
03:53 ОПК
Точность стрельбы и уничтожение беспилотников: в России создали боевой модуль «Сервал»
02:57 В стране и мире
Бастрыкин предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
02:28 В стране и мире
СМИ: Россия и США обсудят в Женеве новый договор по ядерному оружию
События дня
События дня
Форум «Армия-2019»
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Рука Бога: террорист в Албании представлялся Диего Марадоной
На Майдане в Киеве позеленели фонтаны
Американские военные пригрозили смертью собравшимся атаковать «Зону 51», где «прячут» инопланетян
Китайские СМИ назвали самое «ужасное» оружие российской армии
Карательная жалоба: исследователь обнаружил неизвестный документ, из-за которого могла погибнуть группа Дятлова
Видео
Огненный дождь: металлургический комбинат на Украине залило расплавленным чугуном
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.