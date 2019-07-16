В Турции ответили на введение санкций со стороны Евросоюза

В Министерстве иностранных дел Турции прокомментировали вынесенное Евросоюзом решение о введении санкций против страны. В ведомстве заявили, что оно не повлияет на работу по добыче углеводородов в Средиземноморье.

Основанием для такого ответа стала позиция Турции о том, что при введении санкций не учитывались права турок-киприотов на ресурсы Кипра.

«Решения, принятые Советом по внешним связям ЕС вчера, никоим образом не повлияют на решимость Турции продолжать связанную с углеводородами деятельность в Восточном Средиземноморье», - сообщает портал Anadolu.

Напомним, ранее в Евросоюзе приняли решение ограничить взаимодействие с турецкой стороной из-за ее действий по добыче полезных ископаемых в водах Кипра. В частности, Турция перестанет получать финансовую поддержку, а переговоры по соглашению о воздушных перевозках будут приостановлены.