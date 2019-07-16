Буйство стихии: Центральную Россию накроют дожди и грозы

На территорию Центрального федерального округа, в который входят 18 областей, в том числе и Московский регион, обрушится циклон. Он принесет сильнейшие грозовые дожди, которые накроют столицу уже к четвергу.

Во вторник и среду в Москве будет облачно с прояснениями, в некоторых районах может пройти кратковременный дождь. Днем во вторник температура воздуха может прогреться до 23 градусов тепла. В среду станет немного прохладнее, столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов.

Ожидаемый к середине недели циклон, по сообщению Гидрометцентра, образуется на юго-западе Центральной России. Но уже к выходным он ослабеет, сильный ветер стихнет, а температура вновь будет комфортной и прогреется до 24 градусов тепла. Однако кратковременные дожди могут идти не только в конце недели, но и в выходные.