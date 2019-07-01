Спасатели оказали помощь заблудившимся на Эльбрусе туристам
Поисково-спасательную операцию начали накануне, после того, как поступил сигнал бедствия от двух групп альпинистов.
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На Эльбрусе на высоте более пяти тысяч метров нашли заблудившихся туристов. Один из них, ирландец, скончался при спуске на канатной дороге. По предварительным данным, из-за проблем с сердцем. Остальные девять, это четверо граждан РФ и пять иностранцев, чувствуют себя хорошо. Медицинская помощь им не потребовалась.
Спасатели искали их несколько часов. Операцию начали накануне днем - сразу, как только поступил сигнал бедствия от двух групп альпинистов. Они сбились с маршрута из-за плохой видимости.
Ранее сообщалось, что трое россиян заблудились в горах Сербии. Позже стало известно, что благодаря оперативным действиям сотрудников экстренных служб граждане РФ были спасены.