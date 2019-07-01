Спасатели оказали помощь заблудившимся на Эльбрусе туристам

На Эльбрусе на высоте более пяти тысяч метров нашли заблудившихся туристов. Один из них, ирландец, скончался при спуске на канатной дороге. По предварительным данным, из-за проблем с сердцем. Остальные девять, это четверо граждан РФ и пять иностранцев, чувствуют себя хорошо. Медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели искали их несколько часов. Операцию начали накануне днем - сразу, как только поступил сигнал бедствия от двух групп альпинистов. Они сбились с маршрута из-за плохой видимости.

Ранее сообщалось, что трое россиян заблудились в горах Сербии. Позже стало известно, что благодаря оперативным действиям сотрудников экстренных служб граждане РФ были спасены.