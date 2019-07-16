Число госпитализированных жителей затопленной Иркутской области превысило 700 человек

Число жителей затопленных районов Иркутской области, госпитализированных после начала стихийного бедствия, превысило цифру в 700 человек. В общей сложности за медицинской помощью обратились 4549 жителей региона.

В их числе было 773 ребенка. Амбулаторно удалось помочь 3842 людям. Среди госпитализированных также были дети, в количестве 153 человек. В течение последних двух суток медики помогли еще 144 пострадавшим и госпитализировали 78 из них. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

Напомним, Иркутская область сильно пострадала от небывалого паводка, затопившего огромную территорию в считаные часы. Сильные дожди прошли в Приангарье в конце июня, после чего поднялся уровень воды в реках Ут, Бирюса, Уда, Кирей, Ия и Икейка.